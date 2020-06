1









Manca ancora l'accordo per lo scambio tra Juve e Barcellona. A bloccare tutto è il brasiliano Arthur, deciso a rimanere in Spagna e rifiutare il trasferimento a Torino rischiando di far saltare così lo scambio con Pjanic. Tra le alternative messe sul piatto dal Barça, c'era anche il nome di Nelson Semedo, profilo sondato dai bianconeri che però non erano molto convinti. Secondo Marca, sul giocatore ora ci sono Manchester City e Inter ma nessuna delle due è convinta di affondare il colpo. Così Semedo potrebbe rimanere a Barcellona.