Cosa succederà con Mattia? Il terzino è rientrato dal Lione e può essere nuovamente convocato per il ritiro bianconero. Del resto, l'esterno ha ancora un contratto con la Juve e potrebbe essere tra i nuovi 'rivalutati' della missione Allegri. Il Lione, comunque, non lo riscatterà, le basse disponibilità economiche e l’addio di Rudi Garcia sono fattori che hanno complicato la pista, per questo il suo avvenire è un punto di domanda. Nel frattempo, come riporta Calciomercato.com, si sarebbero fatti vivi due club, ovvero Villarreal ed Everton, che tuttavia non avrebbero affondato il colpo.