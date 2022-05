Come racconta Gazzetta, manca poco più di un mese, invece, alla scadenza del legame di Bernardeschi con la Juve. L’accordo per un proseguimento al momento sembra difficile, e anche l’appuntamento che pareva poteva esserci in chiusura di settimana non si terrà. L’inseguimento a varie “ali” sul mercato (Perisic, Di Maria) non è un buon segnale per Fede, che chiede un ingaggio pari all’attuale, 4 milioni, e che potrebbe esplorare le vie del mercato estero.