Nel mazzo di Fabio Paratici c'è anche il profilo di Harry Kane come possibile attaccante del futuro. L'attaccante inglesi ha dato segnali d'addio al Tottenham, in particolare se Josè Mourinho non dovesse riuscire a qualificare la squadra per le coppe europee del prossimo anno. Secondo la stampa spagnola su Kane ci sono anche Real Madrid e Manchester City, ma se il Tottenham non decide di abbassare la richiesta l'attaccante inglese diventa inavvicinabile: la valutazione che fa il club infatti è di 200 milioni di euro.