L'Allegri chirurgo. Così lo 'identifica' La Gazzetta dello Sport, e così Allegri si sta dimostrando in questa (breve) attesa di Napoli-Juve. Il motivo?C'è un'altra regola, però, che adesso vale ancor di più dopo Ronaldo: non ci sono insostituibili.A cosa punta, dunque, Max? A ritrovare la vecchia compattezza umile da Juve. Si è preso un rischio in campionato ma ha lasciato tempo ai campioni di riposarsi. Non perché Malmoe-Juve sia più importante, ma perché ha la sicurezza di poter fare una formazione alternativa, sperando di poter contare sul carattere del gruppo. Tutto ancora da cementare.