Dopo ogni "fallimento" si apre sempre il tempo dei processi. E la Juve non fa eccezione, anzi. I processi in salsa bianconera sono sempre i più rumorosi d'Italia perché si parla della squadra più importante e più tifata del paese. Dalle Alpi alla Sicilia, da quando il Napoli ha alzato la coppa Italia in faccia ai bianconeri non si fa altro che parlare delle colpe diQui su Ilbianconero.com abbiamo analizzato in maniera approfondita le varie pieghe della mini-crisi della Juventus cheMa Sarri, l'abbiamo scritto, non è l'unico colpevole di questa situazione.Il tecnico bianconero ha ovviamente le sue responsabilità. Tutte le sconfitte della Juve in questa stagione sono molto simili l'una dall'altra.Sarri non ha mai dato l'idea di avere un piano B che potesse sostituire il piano A, cambia i calciatori ma non il modo di giocare. E aver già perso due finale non depone certo a suo favore. Anche la gestione di conferenze stampa e interviste non è ottimale, troppi scivoloni "non da Juve".Di contro è giusto dire, e lo abbiamo fatto, che anche la dirigenza ha le sue responsabilità. A parte De Ligt sono stati fatti acquisti che rispondevano solo ad esigenze economiche e non tecniche. La squadra è sbilanciata. Fino a gennaio ci sono stati più portieri che terzini,Poi c'è il problema delle caratteristiche dei calciatori, poco adatti al gioco di Sarri. Come se per fare la rivoluzione bastasse cambiare solo il comandante senza toccare i soldati. No, Sarri non è l'unico colpevole di una stagione che si sta accartocciando e che rischia di finire con zero titoli.