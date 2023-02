Nessuno si fa avanti? Certo, sarebbe strano il contrario. Perché la verità è che sapere di poter contare su un "secondo" come l'azzurro classe 1992 è un vero e proprio lusso, di cui per una volta può beneficiare la. Non c'è Wojciech? Nessun problema. Anzi, qualcuno azzarderebbe persino un "ancora meglio", considerando che l'ex Genoa, con una, è diventato una garanzia al punto che potrebbe essere titolare in pressochè qualsiasi squadra di Serie A. La sua prestazione di ieri sera contro lolo ha confermato ancora una volta: se i bianconeri sono riusciti a collezionare un altroè anche e soprattutto merito suo, che si è superato in almeno due occasioni - suprima e supoi - evitando il rischio che la partita potesse riaprirsi, con tutti i problemi del caso.Uno come lui, insomma, in pochi ce l'hanno. E la Juve può davvero ritenersi fortunata, perché non ci sarebbe da stupirsi se intorno a Perin si scatenassero sirene di mercato che potrebbero farlo vacillare. Al momento, comunque, l'estremo difensore sembra non avere dubbi, probabilmente anche perché percepisce la sua. "Le vicissitudini extra campo ci hanno unito ancora di più, ma non stiamo lì a parlarne. Noi dobbiamo andare in campo e fare punti per lo stemma che abbiamo sul petto, per la maglia che indossiamo", le sue parole nel post partita, a testimonianza di un attaccamento alla causa e ai colori bianconeri non scontato. I problemi non mancano in questa Juve, ma la porta è in mani sicure.