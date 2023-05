La Juventus continua il casting per il nuovo direttore sportivo. Ne parla calciomercato.com secondo cui oltre a Cristiano Giuntoli, legato al Napoli fino al 2024, l'altro nome in prima fila per ricoprire il ruolo è quello di Giovanni Rossi del Sassuolo. Sono loro due i profili più avanti nella corsa come nuovo ds della Juve.