Non c’è pace per Luca Pellegrini. Il terzino è approdato ad inizio stagione al Genoa, in prestito secco alla Juventus, puntando a sbocciare definitivamente anche per convincere il club bianconero delle sue qualità. Sfortunatamente, la sua stagione si sta trasformando in un calvario di infortuni. Dopo la positività al Covid-19, l’ex Cagliari ha sofferto di un problema agli adduttori. Sabato il rientro in campo, che ha dovuto lasciare ad un quarto d’ora dal triplice fischio: come riporta Calciomercato.com, Pellegrini ha accusato uno stiramento, che lo terrà ai box per altro tempo