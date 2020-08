8









Non c’è pace per Arthur. Il centrocampista brasiliano è attualmente in causa con il Barcellona, che ha aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti per non essersi presentato agli allenamenti di preparazione per la Champions League, restando in vacanza in Brasile. Mentre gli avvocati trattano per trovare l’accordo sulla sanzione pecuniaria da versare, il brasiliano si è reso protagonista di un evento extra-campo.



POSITIVO ALL’ALCOL TEST – Stando a quanto riporta El Diari de Girona, Arthur, che lunedì 24 agosto è atteso per il raduno della Juventus, è risultato positivo all’alcol test. Nella notte, l’ex Gremio è andato a sbattere contro un marciapiede con la sua Ferrari nei pressi di Palafrugell, comune in Provincia di Girona, andando a schiantarsi contro un lampione. Niente di grave, nessun danno o ferito, ma la polizia del posto lo ha sottoposto all’etilometro che ha dato un esito superiore al limite consentito dalla legge: 0,55 contro i 0,50 consentiti, per il centrocampista è scattata una denuncia penale.