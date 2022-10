Angelnon ci sarà, ma non per questo larinuncerà al tridente per affrontare il, per tenere viva una fiammella di speranza per gli ottavi. Come scrive La Gazzetta dello Sport, per la partita che può determinare le sorti indella sua squadra Massimilianosi affiderà a Dusan, Filipe Arek, che finora hanno giocato insieme due match su quattro in Coppa con altrettante sconfitte. I tre sono quindi chiamati a una bellaper confermare che la Juve è davvero cresciuta, con il classe 2000 che è sicuramente l'uomo più atteso ma allo stesso tempo anche quello con meno esperienza internazionale.Pur in assenza del Fideo, il tridente può quindi far bene a Dusan, che domani dovrà mostrarsi in tutta la sua lucidità: con una punta accanto, infatti, gioca meglio, e ha il fisico per sfruttare i cross di Kostic. Quest'ultimo, da parte sua, è reduce dalla sua miglior partita in bianconero, e in campionato è già il re degli assist: l'obiettivo, ora, è quello di servire il compagno di Nazionale con la stessa continuità che si vede con la Serbia. E Milik? Il polacco ha centellinato le forze negli ultimi impegni anche per arrivare al meglio alla sfida contro il Benfica, in quanto reduce da un problema fisico: ora sta bene, non vede l'ora di indossare una maglia da titolare. La fame - a lui e agli altri due - certamente non manca.