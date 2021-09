E nell'aria, ancora, quel profumo. Candido, dolce, subdolo e splendido. Tutto della Juventus di Allegri, nel suo istinto più puro e nella sua purezza più istintiva. Che coglie tutti in flagranza di reato: tecnicamente sarebbe vietato pensare al futuro, sarebbe invece giusto vivere partita dopo partita.Ha battuto i campioni d'Europa. L'ha fatto sfidando la tecnica 'scientifica' e l'ha battuta con la solidità. Oltre questo, c'è il gran sorriso che da marinaio: le nubi sparse si stanno aprendo, all'orizzonte c'è un gran bel sole.Nello stesso stadio in cui l'Empoli aveva giganteggiato, il Chelsea(!) ha raccolto le briciole di una Juve attenta, sveglia, su un pezzo che si è costruita e guadagnata da sé. E il paradosso si è fatto subito concreto: a quale versione votare le aspettative? Cosa sarà di questi pazzi anni Venti e Ventuno? I dubbi aumentano perché l'avvio sciagurato non è sembrato l'inizio di un percorso, semmai il canto del cigno di un ciclo agli sgoccioli e tirato per le lunghe anche dal ritorno di Allegri.Ma ciò che è stato è stato. E ciò che sarà ad oggi plastica riciclata: nessuna apparente differenza, tiene botta e fa bene all'ambiente (bianconero). Ma inevitabilmente servirà qualcosa di più sostanzioso per durare nel tempo. E magari quel 'qualcosa' lo porteranno i rientri di Dybala e Morata, dunque il mancato obbligo di un attacco di voli e folate.Sembra poco, sembra un passo indietro, e invece ne sono parecchi in avanti. Per tornare Juve, quella che vince, c'è bisogno della difesa, quella che non prende gol. Un passo alla volta. Ma bello largo.