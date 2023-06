Resta perché “non è un vigliacco”? Oppure perchéanche se i grandi vanno a morire a Riad. O resta perché proprio di lui, della sua esperienza, del suo equilibrio e della sua capacità di navigare in acque tempestose non si può fare a meno? O, ancora, perché il suo esonero costerebbe troppo?E' facile rispondere: per tutte queste cose. MaA Torino il clima è cambiato radicalmente. Dopo gli anni d'intemperanze “rivoluzionarie”, di “largo ai giovani” e il “vecchio Marotta” da rottamare, si torna alla Restaurazione. Quella dei numeri, degli organigrammi, poi, potendo, quella degli esuberi, infine l'ultima, ma non meno importante, quella delle aspettative.in chiave di risultati, ovvero scudetto, coppe nostrane e straniere (anche se l'Uefa lasciasse aperta la porta Conference).o periodo d'attesa dopo lo shock, ad ogni livello, del 2022-2023.Prima di tutto, speriamo, nella cancellazione di molti equivoci in organico e la loro sostituzione con giocatori che non siano bolliti o demotivati. Alex Sandro, Cuadrado, Bonucci, De Sciglio, Arthur, Rugani, McKennie, Zakaria, dovrebbero cambiare aria. Lo stesso Rabiot non vale sacrifici estremi. Transizione, poi, verso un cambiamento di mentalità in grado di cancellare del tutto quell' ansia da prestazione che ormai attanaglia la squadra da anni. Perdere per la paura di perdere è la cosa peggiore, quindi meglio provare a giocare. Sì, perdere ma scrollarsi di dosso quella specie di terrore di sbagliare che fa balbettare un calcio lento e timoroso. Altro che “vincere non è importante, è l'unica cosa che conta” e nemmeno “fino alla fine”. Piuttosto quel “live ahead”, quel “vivere avanti”, nuovo motto che non ha mai attecchito. Bisognerebbe vivere avanti, guardando un po' indietro. Cioè: prudenza societaria e entusiasmo atletico. Forse Scanavino e Ferrero riusciranno a recuperare antiche virtù sabaude,