Si sente dire da molti osservatori che, in fondo, questa Juve da “corto muso” male non fa. Vince da molte partite e non prende goal. Aggiungiamo che di “corto muso” campano anche le altre squadre, ma non tutti gli allenatori ne fanno una bandiera come Allegri.Quali sarebbero i titolari? Quali le riserve? Bisognerebbe finirla di considerare reali le presenze di giocatori virtuali come. Il primo è un enigma costante che può risolversi oppure no. Non ha mai giocato, è arrivato in precarie condizioni, ha gestito malissimo (con la complicità della società) il proprio infortunio e ora un giorno corre, l'altro no. E anche se tornasse, il mezzo servizio è la previsione più realistica. Di Maria ha giocato pochissimo, con qualche sprazzo e un' autonomia da un tempo.Insomma, non sono mai stati titolari e la Juve può sperare di riaverli, non rimpiangerli perché non li ha mai avuti.Ancheresta se non un mistero, un punto interrogativo., ora la pubalgia lo consegna a una forzata pausa di riflessione: meglio non farci affidamento e lasciarlo guarire. E', invece, tornato Chiesa con il suo entusiasmo e la sua agilità, ma va ancora centellinato.Sarebbe molto utile alla causa uno come Rovella. Sognare il Pogba pre Manchester non serve a molto e nemmeno rimpiangere lo scampolo mondiale di Di Maria. Abituiamoci a considerarli assenti di lusso e diamo ai “giovani” la possibilità di giocare: