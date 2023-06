La parola d'ordine è continuità, ma le antenne sono rivolte anche al mercato. Come racconta Tuttosport, in casasi lavora anche per la, la cui rosa per la prossima stagione di Serie C prenderà forma grazie sia all'eredità di Giovanniche alle idee di Claudio, di ritorno alla Continassa dopo due anni da direttore sportivo al Pisa. E così, tra conferme dall'ultima annata e promozioni dall'Under 19, ecco che si stanno facendo largo i primi nomi dei possibili candidati.- Innanzitutto si parla di Alan, difensore classe 2004 di proprietà dele fresco vincitore del Mondiale Under 20 con l'Uruguay, dove ha giocato da terzino sinistro. Nelle ultime ore, però, è tornato di moda anche Fabio, altro centrale che, a 18 anni compiuti solo pochi giorni fa, ha già collezionato tre presenze in Bundesliga con il: italo-tedesco, è legato al club teutonico da un contratto che prevede una clausola rescissoria accessibile, da circa 2 milioni di euro, ma in scadenza il 30 giugno.- Il volto nuovo dell'attacco della seconda squadra bianconera, invece, sarà quello del classe 2005 Gianmarco, acquistato già a gennaio dalladove poi è rimasto in prestito per altri sei mesi: per lui, nonostante la giovane età, non si profila una tappa in Primavera, ma piuttosto un passaggio diretto in Next Gen. Tra gli altri nomi, infine, stanno prendendo quota quello dell'italo-albanese Stiven, classe 2003 che si è messo in bella mostra con ilcon 12 gol in stagione, e quello del coetaneo Matteo, centrocampista reduce dal Mondiale Under 20 con l'Italia e dalla retrocessione dalla Serie B con la: su di lui c'è anche il Genoa.