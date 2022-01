Un possibile rinforzo per la difesa potrebbe arrivare dalla Germania, per la Juventus. A lanciare l'ipotesi è la Bild, autorevole quotidiano tedesco, secondo cui Niklas Sule, difensore. centrale classe '95 del Bayern Monaco, non rinnoverà il contratto in scadenza con i bavaresi. Se l'addio dovesse concretizzarsi, scrive la Bild, sul giocatore a parametro zero ci sarebbe la Juve, che però dovrà fare i conti con la concorrenza del Barcellona.