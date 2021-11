La Juventus non pensa solo all'attaccante. La dirigenza bianconera sta sondando il mercato alla ricerca di un centrocampista che possa svecchiare il reparto e dare garanzie e nuove soluzioni a. Tuttosport ha fatto il nome di, giocatore svizzero in forza al, inseguito anche dalla Roma diDenis Zakaria è un centrocampista bravo a giocare davanti alla difesa. Il 24enne ha anche il vizio del gol: in 138 partite in Bundesliga ne ha segnati 11, a fronte di 8 assist. Quest'anno è già a quota 2 reti (realizzate contro Borussia Dortmund e Arminia Bielefeld). La Juve lo aveva sondato già nei mesi scorsi, virando convintamente su Manuel Locatelli. Il motivo? Il nazionale svizzero, che sfiderà quindi l'Italia di Mancini venerdì prossimo, ha il contratto in scadenza a giugno. Si libererà gratis come un altro - ormai storico - obiettivo della Juve. L'ipotesi è che, in caso di necessità, possa comunque essere acquistato a gennaio, ma a prezzo ribassato.- Gli altri nomi in circolazione sono, al momento, quelli di(Monaco) e il solito vecchio pallino(Borussia Dortmund). ​Ed è proprio quest'ultimo ad avere il contratto in scadenza. Potrebbe essere un volto nuovo anche lui, a prescindere dalla trattativa per Zakaria.Dopo l'acquisto di, in estate era stata la Roma ad avvicinarsi tantissimo a, soprattutto a settembre. Le difficoltà registrate dalla Juve a centrocampo, però, secondo Tuttosport avrebbero convinto la dirigenza a spingere sull'acceleratore. La sfida per accaparrarsi il calciatore svizzero però non è solo italiana: il quotidiano scrive che "non si può escludere qualche nuovo inserimento dall’Inghilterra".