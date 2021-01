Per il centrocampo della Juventus spunta un nuovo nome a sorpresa: dalla Germania infatti, la Bild parla di un interesse dei bianconeri per Tolisso del Bayern Monaco. Il giocatore piace anche al Psg che deve però prima lavorare sulle uscite di uno o più giocatori tra Gueye, Herrera, Paredes e Draxler. Cercato già in passato, l'interesse della Juve per Tolisso torna vivo e si parla di un'ipotesi di un prestito con diritto di riscatto, anche se i bianconeri starebbero pensando a uno scambio con Douglas Costa, già in prestito al Bayern.