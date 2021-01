7









Vara il piano B, Fabio Prataici. La Juve sta valutando e sondando. Sta trattando, in fondo. E sa bene che sono ore caldissime, decisive. Il direttore Paratici si è preso un po' di tempo prima di affondare e regalare la quarta punta ad Andrea Pirlo. Alla Continassa, come racconta Tuttosport, hanno due opzioni concrete: la prima porta a Milik, la seconda a Scamacca. Poi c'è la terza, l'ultima, che probabilmente si può protrarre fino alla fine del mercato. Roba da ultimi giorni.



CON MILIK - A proposito del piano A: per TS, le antenne sono dritte per l'estate, l'ex Ajax si svincolerà. Ci potrà essere però un tentativo anticipato per portarlo immediatamente a Torino: del resto, questa è l'ultima occasione di poter vendere per De Laurentiis. Per il quotidiano, i contatti con l'entourage del calciatore continuano. Nessuno però s'illude: servono tra i 10 e i 15 milioni.



SCAMACCA - Intanto, si fa avanti Scamacca. A margine dell'operazione tra Rovella, Portanova e Petrelli, la Juve ha provato a sondare le sensazioni del Genoa in tal senso. In questo momento, l'apertura è importante: ma un passo in tal senso deve farlo anche il Sassuolo, proprietario del cartellino del giocatore. Allo Stadium, oggi, un'occasione per verificare le intenzioni dei neroverdi: l'obiettivo di Paratici è partire con un prestito pluriennale, poi una valutazione importante. Troppo importante quella fatta dal Sassuolo, che è intorno ai 25-30 milioni. Gli altri nomi? In corsa restano Pellé e Llorente.