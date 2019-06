Il futuro di Gonzalo Higuain resta ancora tutto da definire. L'attaccante argentino, reduce da una stagione da dimenticare in prestito tra Milan e Chelsea, sembra destinato a fare ritorno alla Juventus, che ne detiene il cartellino, salvo poi lasciare Torino in estate. I bianconeri, dunque, sono alla ricerca di una nuova destinazione per il Pipita. E, secondo quanto riportato da Radio Radio, l'arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma potrebbe favorire l'affare con i giallorossi, ansiosi di sostituire in attacco Edin Dzeko, in probabile parenza verso l'Inter.