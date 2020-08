Come riportato da Sky Sport Gonzalo Higuain non ha intenzione di lasciare la Juventus e far rispettare il suo contratto, che dura ancora un anno. La Juve però ha bisogno di cedere lui e Khedira, sia per alleggerire il monte ingaggi che per permettere di acquistare nuovi attaccanti per offrire a Pirlo nuove soluzioni offensive. Al momento la situazione sembra propendere per l'arrivo di Edin Dzeko, con Arkadiusz Milik che passerebbe dal Napoli alla Roma. Il nuovo allenatore bianconero ha bisogno di una punta per giostrare con Ronaldo e gli altri uomini offensivi a disposizione