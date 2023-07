Il nodo esuberi: un tema scottante in casache Cristianoha ereditato appena messo piede alla Continassa per la prima volta. Per ragioni di organizzazione e assestamento, alcuni incontri sono stati posticipati o si terranno in maniera differente: niente viaggio a Londra, ma conference call da remoto.Nella capitale inglese, però, un incontro che riguarda da vicino laè avvenuto ieri, come racconta Tuttosport. L’entourage di Denisha incontrato emissari delper provare a sbloccare la trattativa: “Per ribadire progetti e ambizioni della società, per mettere sul tavolo una proposta economica in grado di solleticare l’ex Gladbach.. Il prossimo passo, atteso già per la giornata odierna, prevede un nuovo coinvolgimento della Juventus, dopo la call di settimana scorsa per porre le basi della trattativa con il West Ham”.In questo caso, il nodo è sulla valutazione del calciatore. La Juventus chiede una cifra intorno ai 20 milioni, gli Hammers, nella prima offerta, si sono fermati a poco più della metà.