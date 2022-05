La situazione sugli esterni e in attacco in casa bianconera è tutta da definire. Federico Bernardeschi andrà via a scadenza, come Paulo Dybala, mentre Morata e Kean sono ancora in bilico. Il primo ha un riscatto troppo alto, 35 milioni, mentre il secondo è richiesto dal West Ham. Così davanti resta il solo Vlahovic, accompagnato dal jolly Cuadrado e da Federico Chiesa. Ma quando rientrerà? Secondo la Gazzetta l'esterno, out per l’intervento al crociato, non ci sarà prima di ottobre e in ogni caso ci vorrà un po’ prima di rivederlo al top.