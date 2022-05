Colpi in entrata subito, poi le cessioni per finanziare nuove idee di mercato. La Juve ragiona sul presente, prova a chiudere per Pogba e Di Maria, ma non si accontenta. Una volta archiviato il capitolo parametri zero, infatti, si muoverà su profili nuovi per rinforzare un centrocampo che ha bisogno di qualità e freschezza. Come? Anche grazie a tre uscite. LE USCITE - Arthur, Ramsey e... McKennie. Se i primi due più che in uscita, anche l'americano rischia di rientrare nel pacchetto. Non per il suo rendimento, anzi, ma per il valore che ha sul mercato, dove in molti spingono per averlo. Ramsey tornerà dal prestito (negativo) ai Glasgow Rangers, ma non resterà alla Juve. Soluzioni? I bianconeri sperano nel mercato, ma una risoluzione sembra la via più percorribile, soprattutto visto il suo ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione. Anche Arthur è un "peso" a bilancio di cui la Juve vorrebbe liberarsi. Arrivato per 80 milioni nello scambio con Pjanic ha un ingaggio superiore ai 5 e con l'Arsenal che ci ha già provato a gennaio una quadra potrebbe essere trovata presto. Magari con quel Gabriel che alla Juve piace molto nell'affare. McKennie invece non è nella lista dei cedibili, ma Conte e Paratici sono pronti all'assalto. E' valutato 40 milioni e se verranno messi sul piatto sarà un giocatore del Tottenham. Attenzione anche a Rabiot, cedibile. Tre uscite per un nuovo colpo sostanzioso, così la Juve potrebbe puntare su "un altro Pogba".