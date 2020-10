Il centrocampo della Juventus, più che un cantiere, è un grande nodo da sciogliere. Dalla sconfitta casalinga di mercoledì sera contro il Barcellona è emerso un reparto alla ricerca della quadratura e dei giusti assortimenti tra i 4 centrali a disposizione di Pirlo (Arthur, Rabiot, McKennie, Bentancur). Col Barcellona non è riuscito a impostare ed è stato facilmente scavalcato. E come fa notare il Corriere dello Sport se si guarda la prestazione del 2002 Pedri nel Barça, forse non è solo un discorso anagrafico...

EQUILIBRATORI - C'è un dubbio che sta circolando intorno a questo inestricabile nodo. Che forse due giocatori in mediana non siano sufficienti a dipanare la matassa. Forse un uomo in più davanti alla difesa potrebbe aiutare, pur contravvenendo al credo dei cinque uomini offensivi? Anche perché il pressing alto dei bianconeri contro il Barça ha funzionato poco. In fondo, pure Pirlo quando giocava insieme a compagni del calibro di Marchisio e Vidal, era inserito in un centrocampo a 3.