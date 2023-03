La Juventus di Massimiliano Allegri in Serie A è solo sesta per numero di gol realizzati, 40 in 25 partite, dietro a Napoli (58), Inter (46), Milan e Atalanta (42) e Lazio (41). Solo la Roma (32) nelle prime squadre della classifica ha segnato meno. Nonostante questo la Juve sarebbe, punti fatti sul campo, seconda in classifica. L'anno scorso la Juve quarta in classifica concluse la Serie 2021-22 con l'undicesimo attacco del torneo, con 57 gol, quasi 30 gol in meno dell'Inter e dietro anche a Lazio, Napoli, Milan, Atalanta e Verona, Sassuolo, Udinese, Roma e Fiorentina. Dati migliorati dopo un anno, eppure al di sotto delle aspettative e con un nodo chiave. Chi fa gol?- A discolpa di tecnico e squadra ci sono gli infortuni che hanno tolto qualità e disponibilità di giocatori importanti, ma soprattutto talento al parco offensivo bianconero, composto da: Dusan Vlahovic (16 partite e 8 gol), Federico Chiesa (9 presenze e zero gol), Arkadiusz Milik (17 gare e 6 reti), Angel Di Maria (15 presenze e 4 gol) e Moise Kean (22 presenze e 5 reti). Pochi comunque per questa qualità e con il solo Adrien Rabiot (5 gol in 20 partite) ad aiutare, seguito poi da Danilo e Bremer. Dati che segnalano un problema da risolvere, quello di un rendimento non a livello delle attese, da cambiare per vedere un finale di stagione tutto nuovo e più vincente.