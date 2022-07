non partirà con i compagni di squadra alla volta degli Stati Uniti, per la tournée che vedrà laallenarsi e sfidare in amichevole il Chivas Guadalajara, il Barcellona e il Real Madrid. Il centrocampista brasiliano resterà alla Continassa, per recuperare dall’infortunio alla caviglia. Parallelamente, qualche centinaio di metri più in là del Training Center, gli uomini di mercato della Vecchia Signora lavoreranno per esaudire quello che è un desiderio comune: il trasferimento di Arthur da Torino.Il nodo principale, come riporta calciomercato.com, è legato: “Le offerte però ad oggi latitano e il motivo è legato sia al costo a bilancio del suo cartellino (la Juve lo pagò 72+10 milioni di bonus dal Barcellona nell'affare Pjanic) che impatta ancora a bilancio per 48 milioni di euro, sia per l'ingaggio che supera i 6,5 milioni di euro”. Di conseguenza, si cerca una formula creativa, l’inserimento in uno scambio, magari con l’pero con laper