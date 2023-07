Non tutti scelgono l'Arabia, non tutti scelgono solo i soldi. Federico, ad esempio, ha detto no: è stato tra i primi a declinare gli assalti provenienti dall’Arabia Saudita. Ma quando? A metà giugno il suo agente Fali Ramadani è stato contattato da emissari facenti capo al fondo sovrano saudita Pif, che controlla le 4 principali squadre della Saudi Pro League, ovvero Al Ittihad, Al Hilal, Al Ahli e Al Nassr. E dopo aver piazzato Koulibaly all’Al-Hilal ed Edouard Mendy all’Al-Ahli, è arrivata da quest'ultimi la proposta per Federico Chiesa.Come racconta Tuttosport, Chiesa decide di non approfondire neanche i discorsi. Il motivo? Vuole tornare decisivo alla Juventus e caricarsi per Euro 2024.- Ma le offerte e le proposte per lui non sono finite. Liverpool, Aston Villa e Newcastle pensano ancora a lui e sarebbero pronti a mettere sul piatto 50 milioni più bonus per tentare la Juve. Ma anche verso le pretendenti della Premier League l’esterno offensivo ha dato poche aperture. Segnali importanti per la Juve: avere un Chiesa al 100% della condizione psico-fisica cambierebbe tutto. E con la permanenza potranno aprirsi anche nuovi discorsi sul rinnovo di quel contratto in scadenza nel 2025...