La Juve ha puntato Locatelli, ma il Sassuolo ha detto no: lo cederà solo davanti a una proposta economica che possa essere ritenuta irrinunciabile. Scrive il Corriere di Torino: "C’era Manuel Locatelli al centro delle discussioni, una prima scelta per la Juve che ha però incassato l’ennesimo no dal Sassuolo che per quest’anno non vuole cedere il suo gioiellino. Il tutto salvo un’offerta irrinunciabile, che ora i bianconeri non possono programmare. Da qui nasce la decisione di virare verso McKennie senza perdere più nemmeno un giorno".