Il Napoli è totalmente concentrato sul finale di stagione, poi sarà rivoluzione. Via Gattuso, nuovo progetto in vista e molto dipenderà dalla qualificazione alla Champions. La valorizzazione dei giovani uno dei cardini, per questo potrebbe emergere Gennaro Iaccarino, centrocampista classe 2003, arrivato nel settore giovanile del club partenopeo 4 anni fa. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, Iaccarino fu corteggiato anche da Juventus, Milan e Sassuolo, ma il suo cuore batteva per il Napoli e rifiutò le altre avance.