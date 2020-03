Come spiega La Gazzetta dello Sport, la dirigenza della Juventus ha scelto di non commentare il rinvio della partita con l’Inter che ha scatenato polemiche. Di conseguenza, il riferimento restano le parole da presidente di Andrea Agnelli di lunedì a Radio24: "In questo momento la priorità per il Paese è la tutela della salute pubblica. Organizzare questa gara in uno stadio diverso dal nostro è complicato, anche se dispiace giocare a porte chiuse".



DAL CORRIERE - Intanto, il Corriere della Sera aggiunge che così la Juventus vede salvare anche i 5 milioni circa dell'incasso della partita che erano oggetto di polemiche tra rimborsi mancati e porte chiuse.