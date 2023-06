Come raccontato, laha comunicato alla volontà di non esercitare l’opzione di acquisto a titolo definitivo di Arekper la cifra pattuita in estate:. La storia tra l’attaccante polacco e il club bianconero, però, potrebbe non essere finita qui.Nei giorni scorsi c’è stato un colloquio tra Massimilianoe Arek. Da parte sua, il tecnico livornese ha rinnovato la stima nei confronti del giocatore, nonostante l’ultima parte di stagione non sia stata particolarmente brillante.E allora, perché non riscattare Milik? Più di qualcuno ha legato la scelta della Juventus al futuro del tecnico livornese: via l’attaccante, via Allegri. Il discorso è diverso – benché, in questo momento, il futuro dell’allenatore sia ancora in discussione tra i lussuosi tavoli delle trattative allestiti a Montecarlo -, e riguarda le strategie di mercato del club.Come riporta Gazzetta, infatti, la Juventus è intenzionata a far ripartire la trattativa con il Marsiglia. Trattativa che è tutta da ricostruire e la base sarebbe quella di uno sconto sui 7 milioni precedentemente pattuiti o sul rinnovo di un prestito. Opzioni che non fanno sorridere il club francese.