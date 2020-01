La Juventus ha detto no al Pescara per il prestito di Dani Mota Carvalho. L'attaccante brasiliano, arrivato in estate dall'Entella, è centrale nell'attacco di Fabio Pecchia nella rosa dell'U23, perciò - come riporta La Gazzetta dello Sport - la società ha rifiutato la proposta degli abruzzesi di portarlo in Serie B.