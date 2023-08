Come è normale che sia, sfumati i primi obiettivi per il centrocampo, la Juve monitora tanti profili in giro per l'Europa. Giocatori di esperienza come Thomas Partey e Goretzka e profili più giovani come Gravenberch e Diarra dello Strasburgo. Ecco,figlio della leggenda bianconera, Liliam e fratello di Marcus, appena approdato all'Inter. La Juve segue il talento del Nizza da almeno un anno e non è certo l'unica. Era un obiettivo dell'Inter prima di virare su Samardzic e lo osservano Psg e Liverpool.Un'operazione sicuramente costosa ma tra quelle che affascinano di più alla Continassa. Il canale tra Juve e Nizza è aperto da tempo per parlare di vari esuberi come Pellegrini e De Winter (quest'ultimo vicinissimo al Genoa). Nei discorsi tra i due club stando a quanto racconta Tuttosport, ci sarebbe finito appunto anche Thuram Junior. Al momento i bianconeri non hanno le risorse per poter affondare ma mancano ancora più di 20 giorni alla fine del mercato.sono i presupposti per poter trasformare questo interesse in una trattativa vera e propria.