Ilchiude le porte, Robertonon è in vendita. Secondo Il Corriere dello Sport, i Reds hanno alzato un muro di fronte al tentativo della, che ha provato l'affondo conscia della voglia del giocatore di tentare una nuova esperienza, essendo ormai fuori dalla lista dei titolari di Jurgena un anno dalla scadenza di contratto. Nemmeno 22.5 milioni di euro sono bastati, la risposta è stata secca. Motivo per cui i bianconeri continuano a battere il mercato, dove la priorità resta comunque Alvaro. E qui ecco un altro muro, quello dell', che insiste sulla propria posizione chiedendo almeno 26-27 milioni di euro.Ma il tempo stringe per tutti e la Juve valuta le possibili alternative. Aumentano quindi i contatti per Timodel, da tempo al centro di riflessioni alla Continassa, dove se ne parla sempre di più con l'ipotesi di un prestito oneroso con diritto di riscatto che è ritenuto la formula ideale, anche se il suo ingaggio attuale da 10 milioni di euro netti rimane fuori dai parametri. E poi, ecco che sulla lista rispunta il nome di Anthony, che spinge per lasciare ile si è di nuovo proposto alla Signora (in attesa di capire quale direzione prenderà il futuro di Cristiano). Infine, un altro che ha bussato alla porta della Juve è Memphis, che i bianconeri li ha affrontati giusto ieri con il. Le idee, insomma, non mancano. La ricerca dell'attaccante continua.