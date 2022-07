Nienteper Nicolò? Secondo quanto riportato da Il Messaggero, lanon ha ancora ricevuto nessuna offerta da 50 milioni di euro, corrispondente alle proprie richieste per il giocatore, che potrebbe quindi restare in giallorosso almeno per un altro anno. Anche lo stesso fantasista, intanto, sembra più convinto di inserirsi nel progetto di Josè, che ora contempla anche il nuovo acquisto Paulo Dybala.