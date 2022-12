Come racconta La Gazzetta dello Sport, laha finito la stagione pre Mondiale senza Dusane inizierà quella post Qatar priva del suo bomber principe. Il serbo, da mesi alle prese con la pubalgia, non salterà soltanto l’amichevole di quest’oggi contro lo Standard Liegi (ore 14.30, Allianz Stadium), ma anche la ripartenza contro la Cremonese del 4 gennaio, la gara successiva contro l’Udinese (il 7) e almeno il big match del 13 in casa del Napoli capolista. Per gli impegni successivi tutto (o quasi) dipenderà da come l’attaccante risponderà alle cure e ai carichi via via maggiori a cui verrà sottoposto nelle prossime settimane. Una cosa è certa: il rientro di DV9 slitta e Massimiliano Allegri dovrà pazientare ancora un po’.