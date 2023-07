Un evento eccezionale richiederà una festa ancora più grande. Il 24 luglio 2023, lacelebrerà il centenario della proprietà. Questo legame, che tradizionalmente si è manifestato attraverso un'amichevole estiva bianconera a, residenza della famiglia, avrà un'atmosfera ancora più coinvolgente quest'anno. Per celebrare questa straordinaria ricorrenza e coinvolgere un numero ancora maggiore di tifosi, il club ha deciso di aprire gratuitamente le porte dell'Allianz Stadium di Torino il 9 agosto. Durante questa giornata, i tifosi potranno assistere a un allenamento della squadra di Massimiliano Allegri, segnando così il primo evento stagionale nella casa della Signora.Tuttavia, questa celebrazione non sarà un evento isolato. Saranno organizzati una serie di appuntamenti speciali per i tifosi, tra cui allenamenti aperti, giornate speciali presso il Juventus Museum, attività presso gli Juventus Store, esperienze all'Allianz Stadium e opportunità di Meet&Greet. Questo periodo speciale culminerà in un grande evento spettacolare che si terrà in autunno a Torino, rappresentando il punto di arrivo di un percorso basato sulla condivisione e aperto a tutti i tifosi che desiderano partecipare.