Non ci sarà la tradizionale amichevole tra prima e seconda squadra della Juventus a Villar Perosa, feudo della famiglia Agnelli in Val Chisone. Al fattore logistico generale, legato a costi e organizzazione, si è poi aggiunto quello privato della famiglia Agnelli. Come riporta Tuttosport infatti, la villa di Villar Perosa dove la famiglia riceveva la squadra è al momento nella disponibilità di Margherita, figlia dell’Avvocato e madre di John, Lapo e Ginevra Elkann, i cui rapporti tesi con la famiglia hanno generato l’impossibilità di ritrovarsi nella sede storica.