Nessun allarme per Federico, "solo" precauzione. Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport, spiegando i motivi per cui, dopo essere sceso in campo per uno spezzone di gara contro l'Inter, l'esterno classe 1997 è stato di nuovo escluso dalla lista dei convocati per. Il giocatore, stando alla rosea, ha avvertito un po' di stanchezza e qualche fastidio, abbastanza normale vista la lunga inattività. Motivi sufficienti per farlo rifiatare e non correre rischi. Se tutto andrà secondo programmi, il giocatore rientrerà tra i convocati per la partita contro la