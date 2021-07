Marko Pjaca, ormai ve lo raccontiamo da diversi giorni, è uno degli obiettivi di mercato numero uno del Torino, allenato dal suo connazionale, croato, Ivan Juric. Pjaca, che ha giocato ieri nell'amichevole della Juventus contro il Cesena, è però in uscita dalla Juve dopo il rientro dal prestito al Genoa. Non è però detto che andrà proprio al Toro: come riporta Calciomercato.com, il giocatore è assai tentato dalla corte della, la squadra simbolo della sua madrepatria, che peraltro contrariamente ai granata gli consentirebbe di disputare le coppe europee.