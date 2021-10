La Juventus oggi avrebbe potuto osservare Wojciech Szczesny all'opera con la propria nazionale, la Polonia, nell'ambito delle qualificazioni ai prossimi Mondiali.All'andata, giocata poco più di un mese fa nella Serenissima, i polacchi vinsero 7-1 (e il gol lo subì nel secondo tempo il "bolognese" Skorupski). Stasera a Varsavia invece Szczesny non sarà in campo. E nemmeno in panchina. Tenuto a riposo totale dal c.t. Paulo Sousa.