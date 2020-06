Secondo quanto raccontato da Calciomercato.com, Maurizio Sarri finisce per pagare anche quella che fin qui è stata forse l'unica vera presa di posizione assunta sul mercato bianconero: è stato lui a non volere il rimpiazzo di Alex Sandro. Era Napoli-Juve, gara di campionato: Sarri bocciava l'idea di Paratici e il sostituto a sinistra scelto dal CFO bianconero. "Accarezzata e poi accantonata l'idea di richiamare alla base in anticipo Luca Pellegrini, ecco che sull'asse Torino-Parigi era ormai tutto pronto per lo scambio tra Mattia De Sciglio e Lavyin Kurzawa. Un'operazione di bilancio più che tecnica, anche complicata e in parte controversa considerando come il francese fosse (e sia tuttora) in scadenza di contratto: a circa 20 milioni si poteva registrare un'ottima plusvalenza con De Sciglio da circa 15 milioni di euro, ma si andava a strapagare anche un giocatore che poi il Psg avrebbe perso a zero", la spiegazione del noto portale.