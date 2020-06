Tra i nomi circolati in ambito delle trattative aperte tra Juventus e Barcellona, c'è anche quello di Nelson Semedo. Il terzino blaugrana, classe 1993, è stato vagliato dai bianconeri, anche se l'opzione non sembra aver scaldato gli animi di Fabio Paratici. Secondo quanto riporta Marca, per il portoghese ci sono anche Manchester City e Inter, ma nessuna delle squadre ha deciso di insistere per portarlo via dalla Spagna: così, sta prendendo forma l'ipotesi di una sua permanenza al Barcellona, anche per la prossima stagione.