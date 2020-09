Nella girandola di voci sul mercato in uscita della Juventus, è emerso anche un dialogo tra il club bianconero e il Bayern Monaco per un possibile scambio alla pari tra Douglas Costa e Thiago Alcantara. Secondo i rumors, entrambi i giocatori sarebbero stati valutati circa 30 milioni di euro. Una cosa era esatta: la valutazione di Thiago. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il centrocampista 29enne, in scadenza l'anno prossimo col Bayern, è in procinto di trasferirsi al Liverpool per una cifra che si avvicina ai 30 milioni.