Il 2024 di Manuelinizierà "in ritardo". Il centrocampista azzurro, infatti, non potrà essere a disposizione dellaper la sfida di domenica 7 gennaio contro lain quanto dovrà scontare un turno di squalifica per il giallo rimediato poco fa, nel match contro la, da diffidato. Un'ammonizione inevitabile, quella dell'arbitro Simone Sozza, essendo l'azzurro intervenuto duramente su un avversario a centrocampo per fermare una possibile ripartenza giallorossa. Massimiliano Allegri, quindi, dovrà cercare un'alternativa per la prossima sfida di Serie A.