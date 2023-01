Giorno libero? Non per Paul. Nonostante lanon si sia allenata in questo martedì 24 gennaio, approfittando di un po' di riposo concesso da Massimiliano, il centrocampista francese - come prontamente documentato sui social - è sceso comunque in campo allaper proseguire il suo lavoro, con la speranza di mettersi finalmente a disposizione della squadra per i prossimi impegni. I bianconeri torneranno a preparare la sfida contro ildomani, e giovedì mattina sosterranno una seduta aperta anche ai media: per l'occasione, oltre al Polpo dovrebbe rivedersi anche Dusan. Per entrambi il test sarà decisivo per valutarne le condizioni.