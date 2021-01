Memphis Depay via dal Lione. È questo lo scenario che propone Sky, secondo cui non è ancora stato trovato l’accordo tra l’olandese e il club per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno. Così, Depay sarà libero di accordarsi con qualsiasi altro club per la prossima stagione, e tra questi potrebbe risputare il Milan, già accostato al classe ’94. Su di lui c’è anche la Juventus, che recentemente ha avanzato nelle preferenze la sua candidatura, in attesa di capire se l’operazione soddisfi i requisiti per essere un’occasione di mercato, senza svenarsi per un giocatore in scadenza tra sei mesi.