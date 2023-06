L’arrivo dia Torino, infatti, riempie la casella che lascerà vacante Juan, il cui destino è quasi ufficialmente lontano dal capoluogo piemontese. Nel corso delle ultime settimane, la Juventus ha tentato di portare avanti la trattativa per il rinnovo del colombiano – in scadenza il prossimo 30 giugno – proponendogli lo stesso ingaggio al lordo delle tasse: in sostanza, meno della metà di quello che percepiva sino a quel momento. Un’offerta – da due milioni di euro di bonus compresi, senza opzione per un eventuale nuovo rinnovo – che ha lasciato perplessi gli agenti del colombiano. Accordo declinato e trattativa sfumata con la Juve che è corsa subito ai ripari, chiudendo per Timothy Weah che prenderà il suo posto sia nelle gerarchie di Allegri.