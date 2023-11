L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport riflette sulle ragioni per le quali lapotrebbe non intervenire in maniera massiccia sul mercato di gennaio. Posta la necessità di rinforzare il centrocampo dopo le defezioni inattese di Paul Pogba e Nicolò Fagioli - motivo per cui Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna hanno sondato la possibilità di ingaggiare almeno uno tra Pierre-Emilee Kalvin- Massimilianonon vorrebbe rischiare di rompere quegli equilibri che finora hanno dimostrato di funzionare al meglio in un gruppo risultato "coeso e granitico" nonostante alcune assenze importanti; secondo il tecnico, inoltre, i profili messi nel mirino non garantirebbero un salto di qualità tale da stravolgere le gerarchie consolidate.